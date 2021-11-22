Коммунальное предприятие будет заниматься водоснабжением и водоотведением, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДКРЕМ отклонил заявку "Батыс су арнасы" на повышение тарифа Иллюстративное фото из архива "МГ" На портале «Открытые НПА» 19 ноября был опубликован документ «О создании нового коммунального юридического лица для осуществления хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в ЗКО». Согласно документу, акимат ЗКО постановил управлению энергетики и ЖКХ создать ТОО «Жайык су арнасы» с уставным капиталом 9,5 млрд тенге и назначить руководителя предприятия. Отметим, что юридический адрес создаваемого предприятия тот же, что и у ТОО «Батыс су арнасы». Согласно уставу, предприятие будет заниматься практически тем же самым, что и ТОО «Батыс су арнасы»: опломбировка приборов учёта воды, повторное подключение абонентов, промывка и прочистка сетей, откачка сточных вод и прочее. Контроль за исполнением постановления аким ЗКО Гали Искалиев возложил на своего заместителя Аманжола Алпысбаева. К слову, документ пробудет на публичном обсуждении до 6 декабря 2021 года. Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКЗ Миржан Нуртазиев, сообщил, что новое предприятие «Жайык су арнасы» будет работать по области.
- Сейчас в районах области работают небольшие предприятия, которые занимаются водоснабжением и водоотведением. После создания «Жайык су арнасы» мы планируем всех их объединить, они будут работать как филиалы нового предприятия. Будут единые условия и единый тариф. Что касается ТОО «Батыс су арнасы» - оно будет ликвидировано, - рассказал Миржан Нуртазиев.
Стоит отметить, что с нового года в области сократят лимит потребления воды до 40 литров на одного человека в сутки. Ранее эта норма составляла 140 литров воды на человека в сутки. В управлении энергетики и ЖКХ рассказали, как рассчитали новую норму воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.