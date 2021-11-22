– В результате ДТП водитель не пострадал, однако находившийся в машине пассажир доставлен в больницу с различными травмами. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 19 ноября около 10:00 в посёлке Сайхин Бокейординского района. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24-летний водитель за рулем ВАЗ-2107 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу. По результатам медицинского освидетельствования водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Ещё одна авария произошла в этот же день в 17:20 на дороге Сайхин - Бисен. 35-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.