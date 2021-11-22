Среднюю школу №33 сдадут ко Дню Независимости в Уральске. Об этом сообщили в управлении строительства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Задержку работ объяснили удорожанием стройматериалов. Также в областном центре приступили к возведению средней школы №31. Объект запланировали завершить через год.
Среднюю школу №33 школу строят на месте снесённого здания 1935 года постройки. Демонтаж провели в начале 2020 года. На время строительства учеников и педагогов перевели в среднюю школу №2. Новое здание рассчитано на 300 мест. Здание четырёхэтажное, состоит из трёх блоков. В нем есть зал для конференций, спортивный и актовый залы.
- Более 90 процентов работ по объекту выполнено. Сейчас подрядчики выполняют отделку здания и монтаж оборудования. Задержка произошла из-за пандемии коронавируса и удорожания строительных материалов, но мы пошли навстречу строительной компании, - отметил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев.
В подрядной организации отметили, что полностью завершили возведение здания и перешли к отделочным работам. На территории монтируют беседки, в которых смогут играть ученики младших классов.
- Благоустройство территории завершено. Сейчас производим монтаж лифтов, монтируем витражи, красим стены, устанавливаем двери, - отметил начальник участка ТОО «Нуркапстройгаз» Тимур Жаркеев.
И ещё одна хорошая новость - подрядчики приступили к возведению СОШ №31. Её должны построить за счёт частных инвестиций. Сейчас ТОО «Каз-Хол» завершило земляные работы и приступило к возведению фундамента. Школу должны сдать в эксплуатацию к декабрю 2022 года.
Руслан Алимов
