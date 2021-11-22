- Ширина прорана составляет 5-6 метров, ориентировочный объем сброса воды составляет около 30 кубометров в секунду. Вода после прорана впадает в русла реки Каргалы и далее впадает в Куртинское водохранилище Илийского района, - информировали в ведомстве.

- Мы до сих пор не попали в приют, воды полтора метра у ворот. Ворота снесло. Мостика речки нет. Собак Миша просто отвязывал и отпускал, кое-какие вольеры тоже пришлось открыть. На улице мороз, все будки мокрые. Как нам быть дальше, я не представляю, но очень надеюсь на вашу помощь. Собак нужно вывезти, хотя бы половину, - говорится в сообщении приюта в Instagram.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в 23:13 21 ноября поступило сообщение о прорыве плотины близ села Мынбаево.В МЧС заявляют, что жертв и пострадавших нет, дома не затоплены. Имеется лишь перелив воды через дорогу Мынбаева - Касымбек, движение ограничено. Объем сбросной воды снижается. Тем временем приют для бездомных животных «Белый Бим» сообщил, что их затопило.К сожалению, при спасении одна собака погибла - её загрызли другие. Ещё одна пострадала, находится в ветклинике. Желающие помочь приюту могут найти реквизиты по.