По данным РГП «Казгидромет», 22 ноября на большей части западного Казахстана выпадут осадки. Черновик
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +3..+5, ночью похолодает до -1.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +7..+9 градусов, ночью +2..+4 градусов.
  • В Актобе также снег. Днём будет до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов.
  • В Актау будет погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов.
