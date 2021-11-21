За последние годы в Аксае за счёт средств республиканского, районного и городского бюджетов отремонтировали ряд улиц, а также произвели благоустройство Южного микрорайона, пятого и десятого микрорайонов. Близится к завершению ремонт дорог микрорайона Кызылтал, начаты строительные работы в четвёртом микрорайоне. Как проинформировали в отделе ЖКХ ПТ и АД Бурлинского района, на сегодня в Аксае остаются ещё несколько больших улиц (например Жастар, Онтустик, Береке) не считая малых, где необходимо произвести капитальный и средний ремонт. А вот что касается дорог, соединяющих Аксай и сёла Бурлинского района, а также подъездных и внутрипоселковых дорог, то здесь предстоит большая работа. Так, в этом году, по словам руководителя отдела ЖКХ Дастана Акмамбетова, по программе «Ауыл –Ел бесиги» за счёт республиканского финансирования отремонтированы подъездная дорога и три улицы в селе Пугачево (сумма затрат – свыше 400 млн тенге), две улицы в селе Бурлин (355 млн тенге) и три улицы в селе Приуральное (600 млн тенге). Подрядчиками выступили компании «ДСК Приоритет», «Елжас» и «ШамШын». Дастан Акмамбетов добавил, что в ближайшие два года за счет республиканского финансирования планируется строительство подъездных дорог к с`лам: Бумаколь, Жарсуат, Канай, Аксу, Кентубек, Достык. А также строительство дорог в микрорайоне Аралтал, ремонта дороги Аксай- Кентубек протяженностью 14 километров и среднего ремонта дороги от станции Амангельды до села Успеновка протяженностью 12 километров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.