- Ведётся строительство двух школ на 430 мест, одна из них будет завершена до конца года. Хочу отметить, что в прошлом году количество учителей в области увеличилось на 330 специалистов. Из местного бюджета выделено 405 грантов на подготовку специалистов в сфере образования. В регионе продолжается совместная работа школ с Назарбаев Интеллектуальной школой по повышению качества среднего образования, - сказал глава региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил аким области Махамбет Досмухамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.В этом году открылась школа для старшеклассников ZIYATKER. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.