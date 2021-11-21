Ревакцинация будет однократной, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель руководителя департамента саниарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, в стране с 22 ноября начнется ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.
- В первую очередь ревакцинироваться будут медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, люди старше 60 лет, а также с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ, - пояснил Нурлыбек Мустаев.
Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков отметил, какими вакцинами будет проводится ревакцинация.
- Те, кто получил векторную вакцину это "Спутник-V", могут спустя 9 месяцев пройти ревакцинацию инактивированной вакциной - такими как Vero Cell и QazVac. Те, кто вакцинировался инактивированной вакциной (Vero Cell, QazVac, Hayat-Vax), они через 6 месяцев могут ревакцинироваться "Спутник-V". Также не запрещается ревакцинироваться и инактивированными вакцинами. Те, кто получили полный курс вакцинации и, к сожалению, заболел, им разрешается ревакцинироваться после полного выздоровления, через три месяца. В целом всё это носит рекомендательный характер. Не запрещается после векторной вакцины "Спутник-V" провести ревакцинацию опять такой же вакциной. Прямого запрета нет. Ревакцинация будет однократная, - рассказал Арман Калибеков.
13 октября министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. 11 октября ВОЗ дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm.
