По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 18 ноября сотрудниками отдела полиции Курмангазинского района в результате совместного оперативно-профилактического мероприятия был установлен факт хранения наркотиков в крупном размере. - 46-летний житель Курмангазинского района хранил в своем доме наркотическую траву для употребления. При осмотре по месту жительства у подозреваемого было изъято около одного килограмма марихуаны. Свою вину подозреваемый признал полностью, - пояснили в пресс-службе ведомства. Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 296 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере".