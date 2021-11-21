По данным службы спасения, в Западно-Казахстанской области закрыли трассу Самара - Шымкент (394-526 км) из-за гололеда. - Также в области ожидаются сильный туман, гололед, метель и ветер с порывами до 15-25 метров в секунду, - говорится в сообщении службы спасения. Позже в ДЧС ЗКО сообщили, что трассу окрыли для легкового автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.