По данным РГП "Казгидромет", осадки синоптики прогнозируют на 21 ноября. Черновик
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит 0..+2, ночью похолодает до -2.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +4..+6 градусов, ночью +2..+4 градусов.
  • В Актобе также снег с дождем. Днём будет до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов.
  • В Актау будет погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.