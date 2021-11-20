Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудниками департамента полиции ЗКО был задержан житель Уральска, который подозревается в краже и двух грабежах. В настоящее время следствие выясняет его причастность к другим аналогичным видам преступлений. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 18 ноября подозреваемого задержали за совершение грабежа в магазине «На Гвардейской», сумма ущерба составила всего 5 тысяч тенге. - Цепочка преступлений вскрылась весьма неожиданно, преступник "погорел" на малом. Как оказалось, он уже находился в розыске за совершение грабежа, который совершил 13 ноября. Тогда он зашел в магазин «Батик» и попросил продавщицу подать бутылку водки, после того как она отвлеклась, чтобы подать ему товар, он брызнул ей в лицо перцовым баллончиком и выхватил из кассы деньги. Денег на тот момент в кассе было немного - всего 20 тысяч тенге. Продавщица пыталась задержать грабителя своими силами, но он убежал, - рассказали в пресс-службе ведомства. Также полицейские в ходе досудебного разбирательства установили, что мужчина причастен к совершению кражи с проникновением в жилище. - Из дома подозреваемый похитил золотые изделия с бриллиантами и изумрудами, сотовый телефон и игровую приставку PlayStation. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге, - отметили полицейские. В отношении задержанного начато досудебное расследование по двум статьям: 188 УК РК "Кража" и по части 2 статьи 199 УК РК "Грабеж". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.