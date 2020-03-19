Смотрите новости и все чаще задумываетесь о том, что пора создать финансовую «подушку безопасности»? Поздравляем, Вы правильно мыслите, тем более что сейчас самое подходящее для этого время. В связи с ситуацией на внешних рынках Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку, а вслед за ним Казахстанский фонд гарантирования вкладов повысил ставки по банковским депозитам. А это значит, что именно сейчас выгоднее всего открыть вклад.
Именно банковские депозиты остаются наименее рискованным и простым в обращении инструментом для накопления и сбережения личных средств. Главное - не ошибиться с выбором банка. На что следует обратить особое внимание?
Первое и самое важное – это кредитный рейтинг
. Он присуждается мировыми независимыми агентствами, таким как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings и показывает, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Значит для вкладчиков – это самый важный критерий отбора. Наиболее надежные банки имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D», - это говорит о том, что банк уже имеет серьезные проблемы. К примеру, согласно данным агентства Standard and Poor’s среди рейтингуемых им отечественных банков, один из самых высоких рейтингов - «BB+/B» имеет Банк ВТБ (Казахстан)
. Актуальную информацию по кредитному рейтингу можно найти на банковских сайтах, чаще всего в разделе «О банке».
Обязательно проверьте, является ли банк участником Системы гарантирования вкладов
. Список банков-участников системы опубликован на сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов. В настоящий момент государственная гарантия по всем депозитам и банковским счетам на одного вкладчика в каждом из банков составляет: до 15 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге и до 5 млн тенге – по депозитам в иностранной валюте.
Состав акционеров
может сказать Вам о том, какую поддержку получит банк в случае серьезных финансовых проблем. Акционерами могут быть частные лица, коммерческие организации или государство. Самый надежный акционер – это государство, которое, как показывает практика, намного тщательнее других следит за деятельностью и отчетностью банка, в который вкладывает средства. В Казахстане лишь несколько банков могут похвастаться государственным участием, среди них два дочерних российских банка, один китайский, один исламский и ЖССБ.
В какой валюте хранить депозит?
Казахстан держит курс на дедолларизацию, поэтому Нацбанк принимает специальные инструменты, благодаря которым держать средства в национальной валюте выгоднее, чем в иностранной. Прибыльность депозитов в тенге значительно превышает доходность от депозитов в иностранной валюте, причем ставка по депозитам в тенге рассчитывается таким образом, чтобы перекрыть уровень инфляции.
Важный момент - доходность по депозиту
. Конечно, возможность не просто сохранить деньги, но и приумножить сбережения – один из важнейших показателей, при выборе банка. Ищите банк, который предлагает высокие ставки, но обязательно проконтролируйте, чтоб они не были выше рыночных. Если банк предлагает депозитную ставку выше рекомендованных КФГД – это плохой знак, который может быть признаком того, что у него финансовые трудности.
Выгодные и надежные депозиты сегодня предлагает Банк ВТБ (Казахстан). Выбрать наиболее комфортный для себя вид вклада можно на сайте банка, остальные подробности можно узнать по номеру 5050 бесплатно с мобильного.
Лицензия № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г. выдана Национальным банком РК.
