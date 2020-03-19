Стороны решили объединить усилия с целью защиты и продвижения прав граждан при сносе и изъятия жилья для государственных нужд и разработке Жилищной программы. От имени Коммунистической Народной партии Казахстана Меморандум подписал секретарь Центрального комитета Жамбыл Ахметбеков, от имени Фонда Развития Парламентаризма в Казахстане – его руководитель Зауреш Баталова. По словам Зауреш Баталовой: «Участившиеся случаи нарушения прав граждан при сносе и изъятии жилья для государственных нужд должны быть прекращены, а права казахстанцев необходимо соблюдать. Именно с этой целью мы объединяем нашу работу с Компартией, которая имеет значительный опыт в сфере защиты прав дольщиков и наших граждан. Коммунистическая Народная партия Казахстана готова инициировать необходимый уровень политической поддержки дольщиков и пострадавших граждан, а мы со своей стороны готовы участвовать в подготовке всей аналитической базы по вопросам, входящим в эту сферу». Подписывая Меморандум, секретарь ЦК КНПК Жамбыл Ахметбеков заявил, что сотрудничество с Фондом развития Парламентаризма в Казахстане поможет подготовить проект Жилищной программы на качественном уровне, что «требует участия высококвалифицированных экспертов как в области права, так и понимающих проблемы дольщиков не понаслышке. А Зауреш Кабылбековна как раз обладает прекрасным опытом работы в данном направлении. Именно поэтому мы считаем совместную работу одним из приоритетных проектов нашей партии». Стоит отметить, что стороны в своей работе придерживаются целей устойчивого развития ООН, которые включают в себя такие задачи, как: - Обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к достаточному, безопасному и недорогому жилью и основным услугам; - Обеспечение к 2030 году всеобщего доступа к безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов - Поддержка позитивных экономических, социальных и экологических связей между городскими, пригородными и сельскими районами на основе повышения качества планирования национального и регионального развития Пресс-служба КНПК Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.