Асемгуль Жумагулова была найдена в Жангалинском районе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Неделю ищут пропавшую женщину в Уральске Фото предоставлено родственниками Асемгуль Жумагуловой Как рассказала родственница пропавшей женщины Сауле Тулемисова, Асемгуль жива-здорова и в скором времени ее должны привезти в город. – Мы пока не можем сообщить все подробности, так как сами толком ничего не знаем. Ее кто-то увез в Жангалинский район, - рассказала женщина. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что Асемгуль Жумагулова была найдена в отдаленном поселке, где не работает сотовая связь. Напомним, 37-летняя Асемгуль Жумагулова ушла из дома 12 марта и не вернулась. Родственники сразу же объявили о розыске в социальных сетях.  