Решение продавать по пять масок на руки было принято из-за их нехватки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Одноразовые маски исчезли в Актобе. К производству многоразовых приступили частные пошивочные, всего их 14. В основном они обеспечивают средством защиты предприятия, выпустили их более 12 тысяч штук. Предприятие «Фарм», которое занимается выпуском масок в Актобе, не успевает их производить. Ежедневно оно выпускает по 5 тысяч масок, но этого не хватает.
На следующей неделе ожидается поступление 4,5 млн масок из России, сообщил глава управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.
Кроме этого, Асет Калиев отметил, что средством защиты надо уметь правильно пользоваться:
- их надо менять через каждые 3 часа
- надевать чистыми руками
- снимать, касаясь только резинок, не дотрагиваясь до самой маски
- после пользования складывать маски в пакет или контейнер, и тщательно вымыть руки.
Пользоваться масками необходимо только при посещении массовых мест.
Вместе с тем в актюбинских аптеках исчезли парацетамол и другие противопростудные лекарства.
- Мы в курсе. Это связано с высоким спросом на препараты, - сказал Асет Калиев. – Есть дефицит парацетамола. Мы ведем переговоры с поставщиками. Оптовики сейчас закупаются, на следующей неделе проблему решим. В целом ситуация по коронавирусу в Актюбинской области стабильная. Последние 2 пациента инфекционной больницы, находящиеся на карантине по короновирусу, прибыли из Германии, тест не подтвердил у них опасную инфекцию.
Всего на карантине в Актобе находится 9 человек, прибывших из стран категории 1 А (к ним относятся КНР, Иран, Южная Корея, Италия), 24 человека из стан категории 1Б (Швейцария, Великобритания, Нидерланды), и 36 человек, прибывших из других неблагополучных зон по коронавирусу. Заболевание ни у кого не подтвердилось, за ними наблюдают.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. На утро 19 марта в Казахстане выявлено 37 случаев заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Азамат АКЫЛ