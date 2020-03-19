Всего в городе уже 25 подтверждённых случаев заражения, в стране – 44, сообщает informburo.kz. В уральском аэропорту встретили пассажира "с подозрением на коронавирус" (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" В Нур-Султане зарегистрировано ещё семь случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. На утро 19 марта в Казахстане выявлено 37 случаев заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.