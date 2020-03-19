На пресс-конференции в ЦОК, замакима Мангистауской области Нурдаулет Киилбай рассказал о том, что Мангистауская область, как и большинство стран, оказалась неготова к такому огромному спросу на медицинские маски. Поэтому были проведены встречи с представителями ателье города и достигнуты договоренности о массовом пошиве масок для жителей. Объем производства планируется довести до 19 тысяч масок в день. Цена на маски будет колебаться от 150 до 250 тенге за штуку, заявил Нурдаулет Киилбай. В интернете ателье и швеи просят за маски от пятисот до двух тысяч тенге. Но люди не спешат покупать такие дорогие изделия и не стесняются в выражениях в сторону изготовителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.