Согласно указу президента РK, кафе, бары, рестораны и столовые должны работать только до 22.00, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД".
18 марта заместитель акима города Бекжан Тукжанов, сотрудники управления полиции Уральска и сотрудники управления качества и безопасности товаров и услуг Уральска проверили кафе и рестораны в областном центре.
Стоит отметить, что разгуливающих уральцев в ночное время стало значительно меньше. Большинство ресторанов и кафе действительно закрывают свои двери для посетителей в положенное время. Но только гостей ресторана "Tengri", расположенного по улице Капана Мусина, указ президента не испугал.
- Мы зафиксировали факт, что действительно на цокольном этаже ресторана "Tengri" проходит застолье, то есть заведение продолжает работу в неположенное время. Администратор заведения на месте разъяснить ситуацию не смог. Мы собираем материал и направим его в суд. По данному факту нами будет составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения", - заверил заместитель руководителя управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев.
Стоит отметить, что статья предусматривает штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (26570 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.
Главный специалист управления качества и безопасности товаров и услуг Уральска Асель Байдалиева рассказала, что во время режима чрезвычайного положения все кафе и рестораны должны проводить дезинфекцию помещения каждые два часа.
- У индивидуальных предпринимателей должны быть антисептики, все должны тщательно мыть руки. Протирать столы и ручки дверей, - пояснила Асель Байдалиева.
К слову, совсем недавно аким Уральска Абат Шыныбеков на брифинге отметил, что работа кафе и ресторанов в городе должна продолжаться только до 22.00 и в заведениях должно быть не более не более 50 человек.
К слову, в акимате Уральска отметили, что подобные рейды будут проходить в выходные дни.
Напомним, первые случаи заражения коронавирусом
в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей
. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус.
Все они зарегистрированы в Нур-Султане.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
. А в ЗКО отменили
пятничный намаз. На утро 19 марта в Казахстане выявлено 37 случаев заражения коронавирусом. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин.
Жантемир Иманалиев
