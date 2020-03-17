В рамках празднования 1150-летия Абу Насыра аль-Фараби в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана прошел областной интеллектуальный конкурс «Білімді ұрпақ – ел болашағы» – «Образованное поколение – будущее страны» среди учащихся 11 классов школ нашей области.
По словам директора центра формирования студенческого контингента и карьеры ЗКАТУ имени Жангир хана Биржана Нургалиева, областной интеллектуальный конкурс проводится второй год при поддержке областного акимата и содействии областного управления образования, и в планах университета проводить его ежегодно.
- В конкурсе приняли участие 89 учащихся районных и городских школ нашей области. Состязания проходили по пяти направлениям: конкурс IT-проектов «Digital Art – 2020», конкурс Стартап бизнес-проектов «Начни свой бизнес», конкурс на знание языков «Полиглот», исторический конкурс в рамках программы «Рухани жаңғыру» - «Туған жер-тұнған тарих» и конкурс научных проектов «Химия в ХХІ веке». Ребята соревновались, показывая свои интеллектуальные способности и творческие работы. Все участники награждены дипломами и ценными призами. Лучшим конкурсантам вручены образовательные гранты на обучение в ЗКАТУ имени Жангир хана.
Участники подготовились основательно к конкурсу, и каждый постарался показать свой потенциал. Например, в конкурсе «Digital Art – 2020» будущие IT-специалисты демонстрировали авторские творческие работы по четырем номинациям: «Web-дизайн и технологии», «2D статичная графика», «3D графика (анимация)», «3D графика (моделирование)». Некоторые из ребят рассказали о своих проектах.
- Мы создали авторский сайт, на котором рассказали о себе и о своих увлечениях, мы сочиняем тексты песен и музыку, один из нас играет на гитаре. А также мы создали с помощью фотошопа патриотическую картинку со сценой поля битвы в годы Великой Отечественной войны, которую мы посвятили 75-летию победы над фашистами, - поделился конкурсант, учащийся СОШ №24 Данил Хамзин. – В этом конкурсе мы принимаем участие впервые, хотим показать себя и защитить честь нашей школы, а также хотим завоевать грант на обучение на факультете программирования.
- Наша команда увлекается программированием и 3D-моделированием, на конкурсе мы представили анимационный мультфильм на патриотическую тему о нашем Казахстане. Мечтаю поступить на факультет информационных технологий. Участвуя в этом конкурсе, хотел показать свои знания и способности, - сказал участник конкурса, школьник из с. Шынгырлау Бакытжан Шыныс.
Своей интересной бизнес-идеей поделилась участница конкурса «Начни свой бизнес», мечтающая в будущем стать экономистом и предпринимателем.
- Я разработала бизнес-проект «Тепличное выращивание овощей на площади 500 гектаров». К тому же моя семья занимается этой предпринимательской деятельностью с 2008 года, и в моей работе мне помогали советами мама и папа. Проект рассчитан на круглогодичное выращивание огурцов и помидоров за счет установки в теплице фотодиодных ламп, которые будут способствовать быстрому созреванию овощей. Мой бизнес-проект должен принести большую продуктивность, и овощи будут реализовываться по цене ниже рыночных. В этом конкурсе мечтаю победить и получить грант на обучение в нашем ЗКАТУ, - рассказала участница конкурса, ученица 11 класса СОШ с. Ұзынкөл Теректинского района Молдир Ажимова.
По итогам конкурса обладателями грантов стали следующие победители:
В секции «Начни свой бизнес»
- Құралай Жауынбай (Каратобинская школа-гимназия)
- Айару Жлмұқанова (СОШ им. Жангир хана Бокейординского района)
- Ғасыр Серіқұлы (СОШ Достык, район Байтерек).
В секции «Туған жер – тұнған тарих»
- Айзада Исатаева (КГУ школа-лицей №1, Жанибекский район)
- Мейрамбек Қарабайұлы (КГУ СОШ Алмалы, Акжаикский район)
- Бахтыбай Тажимурадов (СОШ им. К.Аманжолова, район Байтерек).
В языковой секции «Полиглот»
- Ерсүлтан Ғалымов (СОШ №20 г. Уральск)
- Гаухар Талгатова (гимназия «Талап» г.Уральск).
В конкурсе «Химия в XXI веке»
– Ринат Муратжанов (Подстепновская школа, Теректинский район)
- Ангелина Абдурахманова (СОШ №6 им. А.Макаренко)
- Дильназ Сапиева (СОШ имени Ы.Алтынсарина, Таскалинский район).
В IT -конкурсе «Digital ART - 2020»
- Никита Карев (СОШ №24, г. Уральск)
- Нуржан Утепкалиев (СОШ №6 им. А. Макаренко, г.Уральск)
- Ансар Аманбаев и Арсен Жаньяров (Шынгырлауская СОШ).
Новости Компаний.
