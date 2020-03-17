По словам директора центра формирования студенческого контингента и карьеры ЗКАТУ имени Жангир хана Биржана Нургалиева, областной интеллектуальный конкурс проводится второй год при поддержке областного акимата и содействии областного управления образования, и в планах университета проводить его ежегодно.- В конкурсе приняли участие 89 учащихся районных и городских школ нашей области. Состязания проходили по пяти направлениям: конкурс IT-проектов «Digital Art – 2020», конкурс Стартап бизнес-проектов «Начни свой бизнес», конкурс на знание языков «Полиглот», исторический конкурс в рамках программы «Рухани жаңғыру» - «Туған жер-тұнған тарих» и конкурс научных проектов «Химия в ХХІ веке». Ребята соревновались, показывая свои интеллектуальные способности и творческие работы. Все участники награждены дипломами и ценными призами. Лучшим конкурсантам вручены образовательные гранты на обучение в ЗКАТУ имени Жангир хана.Участники подготовились основательно к конкурсу, и каждый постарался показать свой потенциал. Например, в конкурсе «Digital Art – 2020» будущие IT-специалисты демонстрировали авторские творческие работы по четырем номинациям: «Web-дизайн и технологии», «2D статичная графика», «3D графика (анимация)», «3D графика (моделирование)». Некоторые из ребят рассказали о своих проектах.- Мы создали авторский сайт, на котором рассказали о себе и о своих увлечениях, мы сочиняем тексты песен и музыку, один из нас играет на гитаре. А также мы создали с помощью фотошопа патриотическую картинку со сценой поля битвы в годы Великой Отечественной войны, которую мы посвятили 75-летию победы над фашистами, - поделился конкурсант, учащийся СОШ №24 Данил Хамзин. – В этом конкурсе мы принимаем участие впервые, хотим показать себя и защитить честь нашей школы, а также хотим завоевать грант на обучение на факультете программирования.- Наша команда увлекается программированием и 3D-моделированием, на конкурсе мы представили анимационный мультфильм на патриотическую тему о нашем Казахстане. Мечтаю поступить на факультет информационных технологий. Участвуя в этом конкурсе, хотел показать свои знания и способности, - сказал участник конкурса, школьник из с. Шынгырлау Бакытжан Шыныс.Своей интересной бизнес-идеей поделилась участница конкурса «Начни свой бизнес», мечтающая в будущем стать экономистом и предпринимателем. - Я разработала бизнес-проект «Тепличное выращивание овощей на площади 500 гектаров». К тому же моя семья занимается этой предпринимательской деятельностью с 2008 года, и в моей работе мне помогали советами мама и папа. Проект рассчитан на круглогодичное выращивание огурцов и помидоров за счет установки в теплице фотодиодных ламп, которые будут способствовать быстрому созреванию овощей. Мой бизнес-проект должен принести большую продуктивность, и овощи будут реализовываться по цене ниже рыночных. В этом конкурсе мечтаю победить и получить грант на обучение в нашем ЗКАТУ, - рассказала участница конкурса, ученица 11 класса СОШ с. Ұзынкөл Теректинского района Молдир Ажимова.- Құралай Жауынбай (Каратобинская школа-гимназия) - Айару Жлмұқанова (СОШ им. Жангир хана Бокейординского района) - Ғасыр Серіқұлы (СОШ Достык, район Байтерек).- Айзада Исатаева (КГУ школа-лицей №1, Жанибекский район) - Мейрамбек Қарабайұлы (КГУ СОШ Алмалы, Акжаикский район) - Бахтыбай Тажимурадов (СОШ им. К.Аманжолова, район Байтерек).- Ерсүлтан Ғалымов (СОШ №20 г. Уральск) - Гаухар Талгатова (гимназия «Талап» г.Уральск).– Ринат Муратжанов (Подстепновская школа, Теректинский район) - Ангелина Абдурахманова (СОШ №6 им. А.Макаренко) - Дильназ Сапиева (СОШ имени Ы.Алтынсарина, Таскалинский район).- Никита Карев (СОШ №24, г. Уральск) - Нуржан Утепкалиев (СОШ №6 им. А. Макаренко, г.Уральск) - Ансар Аманбаев и Арсен Жаньяров (Шынгырлауская СОШ). Новости Компаний. Лицензия №KZ15LAA00007594 от 20.07.2016 г. выдана Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.