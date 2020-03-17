Функции отдела переданы в территориальный комитет по ветеринарии МСХ РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отдел ветеринарии расформировали в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на официальной странице акимата города Уральск в Instagram, для оптимизации бюджета и штатной численности государственных служащих с 16 марта прошло объединение нескольких отделов. – Создан отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, руководителем которого переназначен Жандос Салимов. Начальником отдела предпринимательства и сельского хозяйства переназначен Жалгас Гумаров. Отделы пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также отдел сельского хозяйства - упразднены. Отдел ветеринарии расформирован, а функции отдела переданы в территориальный комитет по ветеринарии МСХ РК, - сообщили в городском акимате. Руководитель аппарата акима города Уральск Исатай Джазыкбаев рассказал, что сокращение числа государственных служащих не планируется. – Планируется перераспределение штата государственных служащих. Всем  вручены соответствующие уведомления о том, что их отдел расформирован. Им будет предложена работа в другом отделе, - отметил Исатай Джазыкбаев. К слову, в аппарате акима города, в структурных подразделениях и аппаратах акимов сельских округов трудятся 236 государственных служащих. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  