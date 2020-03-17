Функции отдела переданы в территориальный комитет по ветеринарии МСХ РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

для оптимизации бюджета и штатной численности государственных служащих с 16 марта прошло объединение нескольких отделов.

– Создан отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, руководителем которого переназначен Жандос Салимов. Начальником отдела предпринимательства и сельского хозяйства переназначен Жалгас Гумаров. Отделы пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также отдел сельского хозяйства - упразднены. Отдел ветеринарии расформирован, а функции отдела переданы в территориальный комитет по ветеринарии МСХ РК, - сообщили в городском акимате.