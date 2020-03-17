Такое количество человек решили сделать паспорта после объявления чрезвычайного положения в республике, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Сегодня, 17 марта, в региональной службе коммуникаций прошел брифинг, где директор Государственной корпорации" Правительство для граждан" филиала ЗКО Марат Бассаров отметил, что сейчас ЦОНы продолжают работу в штатном режиме.

- Каждые три часа здания ЦОНов дезинфицируют. После появления информации о том, что пересечь границу можно только по паспортам, начался наплыв граждан. Хочу всех заверить, что в этом смысла нет, границы закрыты, не надо создавать ажиотаж в ЦОНах, - обратился Марат Бассаров.

После чего он добавил, что в режиме ЧС были открыты сектора самообслуживания населения в 20 школах, где можно получить электронные услуги не приходя в ЦОН.

Также на брифинге руководитель управления полиции миграционной службы города Уральск Канат Муканов отметил, что с 16 марта с заявками на изготовление паспортов обратились более 500 человек.

К слову, стоимость изготовления паспорта составляет 8 МРП (21 208 тенге). Чтобы его сделать ускоренным способом, сроком в три рабочих дня, придется доплатить еще 4 983 тенге, изготовление до пяти рабочих дней обойдется в 2 752 тенге.

