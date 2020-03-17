Заменой коллектора займется столичная компания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за аварии на КНС часть Уральска снова останется без воды Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор ТОО"Батыс су арнасы" Каиргали Имашев, протяженность трассы коллектора, на котором начался ремонт, составляет более 5 километров. - На сегодняшний день подрядная организация ТОО "Астанаинжкомстрой" пригнали всю необходимую технику для ремонтных работ. Сейчас ищут коридоры, чтобы прокладывать трубы. Будут заменены две напорные ветки протяженностью более одного километра и самотечные более четырех километров. Ремонтные работы по замене коллектора начнутся с КНС №17 и будут вестись до КНС №18, которая находится в районе Омеги, - пояснил Каиргали Имашев. Стоит отметить, по проекту работы запланированы на срок около 7 месяцев. Стоимость проекта составляет более 1 миллиарда тенге. Напомним, порыв на КНС по ул. Шолохова произошел вечером 26 февраля. Руководство ТОО "Батыс су арнасы" планировало, что ликвидация аварии пройдет без отключения воды, однако вечером 27 февраля часть города осталась без воды.  74 тысячи уральцев были отключены от водоснабжения. Утром 28 февраля в некоторые районы был организован подвоз воды. Стоит отметить, что это не первая авария на этом участке, 30 апреля 2019 года на этом участке также был порыв и люди остались без воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.