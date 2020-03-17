По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем 10 градусов тепла, ночью -4. В Атырау переменная облачность, днем 11 градусов выше нуля, ночью +1. В Актобе без осадков, 7 градусов тепла днем и 7 градусов мороза ночью. В Актау переменная облачность, днем 15 градусов тепла, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.