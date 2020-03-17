Они считают, что маленькое не проветриваемое помещение, где им приходиться выставить очередь, крайне опасно в период режима чрезвычайного положения в стране, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
скриншот с видео
В редакцию "МГ", сегодня, 17 марта, обратились жители ЗКО, которые пожаловались на огромные очереди в ЦОНе, а именно в отделе миграционной службы. Они рассказали, что им пришлось выстаивать очередь в тесном и душном коридоре, а в зал, где проходит оформление документов впускали лишь по несколько человек, так как обслуживали клиентов только два сотрудника миграционной службы.
Женщина пояснила, что в миграционную службу она пришла, чтобы прописать брата на три месяца, иначе его могут депортировать. Однако сделать ей этого за один день не удалось.
- Сейчас границы закрыли. А в миграционной службе работает всего два стола, в общий зал впускают по очереди. Все остальные стоят за дверью в тесном помещении. Да тут никакая маска не поможет. Хотя бы для безопасности открывали и проветривали коридор, - возмущается она. - Все люди, которые выезжают за границу и въезжают должны пройти регистрацию, вот они и стоят все тут. Это бардак и полный рассадник инфекций.
Женщина предложила сделать так, чтобы клиенты могли подавать документы в окно с улицы, чтобы не толпиться в очереди в душном помещении.
Корреспонденты "МГ" обратились за комментарием в управление миграционной службы ЗКО, однако там ответили, что их сотрудники обслуживают население в ЦОНе, а значит все вопросы к ним.
В пресс-службе Государственной корпорации" Правительство для граждан" пояснили, что ЦОНы по стране работают в штатном режиме.
- В режим чрезвычайного положения нами были приняты все защитные меры. Во избежание распространения коронавирусной инфекции было принято решение заводить граждан в помещения ЦОНа группами, по несколько человек. Это необходимо для проведения периодичной санитарной обработки зала и недопущения большого скопления людей, - отметили в пресс-службе ЦОНа.
К слову, только вчера, 16 марта, в ЦОНе выстроилась огромная очередь
за паспортами. Руководитель отдела№2 ЦОНа города Уральск Гульмира Утегенова отметила, после появления информации о том, что пересечь границу можно только по паспортам, в ЦОНе начался огромный наплыв людей. Сегодня, 17 марта, на брифинге региональной службы коммуникации, директор Государственной корпорации" Правительство для граждан" филиала ЗКО Марат Бассаров заверил, что смысла нет делать паспорта, так как границы закрыты. После чего попросил жителей не создавать ажиотаж. Только с 16 марта, за паспортами в ЦОН обратилось более 500
человек.
Видео предоставлено очевидцами