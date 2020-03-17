В Министерстве здравоохранения рассказали о новом случае заболевания коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как не заболеть коронавирусом Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным официального представителя Минздрава Диаса Ахметшарипа, пациенткой оказалась девушка 1983 года рождения. Она обратилась за помощью самостоятельно. Девушка госпитализирована в стационар в Нур-Султане. В стране подтверждено 33 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. После обеда 17 марта стало известно, что заболевших коронавирусом в Казахстане - 33. В столице и Алматы с 19 марта будет введен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.