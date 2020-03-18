Министр напомнил о возможности введения предельных розничных цен на товары, сообщает Kursiv.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Те торговые объекты, которые значительно подняли по сравнению с прошлой неделей цены на товары, должны вернуть их на прежний уровень. Об этом на брифинге в правительстве 17 марта сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.
- Не следует поддаваться ажиотажу и запасаться впрок. Все объекты торговли работают в полном режиме. Есть ограничения по крупным объектам – это сделано только для безопасности наших граждан, но в целом обеспечение продукцией будет в полной мере организовано. Для этого приняты дополнительные меры, – сказал он.
Во-первых, по его словам, акиматы совместно с органами по защите и развитию конкуренции, а также органами по защите прав потребителей будут проводить регулярный мониторинг изменения цен и недопущение ценовых сговоров.
- Поэтому там, я обращаюсь к предпринимателям, где есть попытки необоснованного роста цен, цены в магазинах должны вернуться на уровень начала прошлой недели. Если этого не произойдет, будут применяться все необходимые имеющиеся инструменты, в том числе, как было выше сказано президентом, правительству предоставлена возможность введения предельных (розничных) цен, – сказал Султанов.
Конечно, отметил министр, это нерыночная крайняя мера, но это будет действенный инструмент для того, чтобы казахстанские предприниматели понимали, что во время чрезвычайного положения необходимо обеспечивать и социальную ответственность со стороны бизнеса.
- Наживаться на наших гражданах в условиях такого положения мы не позволим, – сказал он.
В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов также рекомендовал казахстанцам не поддаваться ажиотажу и закупаться впрок в торговых сетях.
- Совместно с крупными торговыми сетями, поставщиками продовольственных товаров, а также акиматами решается вопрос о бесперебойной поставке всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости. Хочу отметить, что продукты и лекарства в стране имеются в нужных количествах. Не следует совершать покупки впрок и создавать ажиотаж, – сказал он.
Напомним, в Уральске вдвое повысились
цены на некоторые продукты. 15 марта картофель стоил 80 тенге за килограмм, уже на следующий день цена выросла до 160 тенге за килограмм. Позже на брифинге руководитель управления предпринимательства по ЗКО Ернар Бекетов отметил, что они ежедневно мониторят вопросы повышения цен. Он сказал, что те кто нарушил закон в этом отношении, к ним будут приняты жесткие меры.
