Как сообщил руководитель отдела занятости и социальных программ Уральска Ерлан Галиев, с марта началась выдача гарантированных социальных пакетов в рамках государственной адресной помощи. - С начала этого года в городе 1379 семьям назначена АСП, из них 379 семей - многодетные. На сегодняшний день ведется выдача социального пакета 1156 семьям, - пояснил Ерлан Галиев. Заместитель акима поселка Зачаганск Нурболат Мухитов отметил, что семьи, которым назначена адресная социальная помощь, с сегодняшнего дня стали получать продуктовые корзины. - Пакеты будут выдаваться по двум категориям: для детей от одного года до трех лет и дети от трех до шести лет. Продуктовые корзины немного отличаются согласно категориям, - говорит Нурболат Мухитов. Стоит отметить, что продуктовые корзины будут выдаваться один раз в месяц, в этот раз с 16 по 18 марта. - Мы всех обзваниваем, только сегодня с утра продукты получили 45 семей. Люди благодарят, остаются довольными. Тем, кто не смогут приехать к нам, мы сами отвезем продукты, - отметил Нурболат Мухитов. Асемгуль Куралбаева мать троих детей, их семья относится к категории "малообеспеченная". Она говорит, что для них продуктовая корзина - хорошая поддержка от государства. - Все эти продукты необходимы, если их покупать, на это уйдет немало денег. Хочу поблагодарить за АСП и сказать спасибо всем, - сказала Асемгуль Куралбаева. К слову, также соцпакеты сегодня, 17 марта, начали выдавать в акиматах поселка Круглозерное, Зачаганск и Желаево.Нурболат МухитовАсемгуль Куралбаева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.