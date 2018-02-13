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Бизнес-новости

Как сыграть свадьбу и не стать банкротом?

В последние годы молодые казахстанские пары зародили новую традицию - многие предпочитают связывать себя узами брака 15 апреля, в казахстанский День влюбленных, посвященный героям народного эпоса о «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Астанчане Арсен и Бота также назначили дату бракосочетания на этот романтичный день. Ребята поделились своими советами о том, как провести свадьбу мечты и где взять на это деньги. 1. Планирование. Начинать планирование свадьбы нужно за 6-7 месяцев. Мы начали этот процесс за полгода. Бронируя место события, агентство, фотографов, развлекательную программу заранее, можно хор
gorod
Как сыграть свадьбу и не стать банкротом?
В последние годы молодые казахстанские пары зародили новую традицию - многие предпочитают связывать себя узами брака 15 апреля, в казахстанский День влюбленных, посвященный героям народного эпоса о «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Астанчане Арсен и Бота также назначили дату бракосочетания на этот романтичный день. Ребята поделились своими советами о том, как провести свадьбу мечты и где взять на это деньги.
1. Планирование. Начинать планирование свадьбы нужно за 6-7 месяцев. Мы начали этот процесс за полгода. Бронируя место события, агентство, фотографов, развлекательную программу заранее, можно хорошо сэкономить. Если Вы хотите воспользоваться услугами тамады или агентства по организации праздников, в обязательном порядке заключайте договор. Это даст вам гарантию качественной работы, своевременного выполнения обязательств и возврата денег в экстренном случае. 2. Бюджет свадьбы. В первую очередь мы изучили цены рынка свадебных услуг, чтобы различать действительно приемлемые цены от дорогих и подозрительно дешевых. Затем составили смету расходов по приоритетности. В этом нам помогли готовые шаблоны и приложения на телефон, которые без труда можно найти в интернете. Советуем обязательно включить в смету непредвиденные расходы. У нас это получилась довольно серьезная статья и, в итоге бюджет свадьбы значительно превысил размер наших накоплений. Но, отказываться от всего задуманного мы уже не хотели и, оценив все риски, обратились за кредитом в Банк ВТБ (Казахстан). Возможность получить до 5 миллионов тенге наличными сроком до 5 лет значительно облегчила нам жизнь. С помощью кредита мы не только оплатили большую часть расходов на праздник, но и купили путевки для свадебного путешествия. К счастью, заём мы получили быстро и на очень выгодных условиях. Теперь думаем о том, что после возвращения нашего первого семейного кредита обратимся в банк за ипотекой. Подробности о кредитовании в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать бесплатно по номеру 5050 с мобильного. 3. Альтернативы при выборе платья/костюма. С выбором банка нам повезло, а вот с платьем пришлось помучиться. Советуем выбирать платье и наряды, уже после того, как определитесь с местом и концепцией свадьбы, так как все должно гармонировать. Не все могут позволить себе покупку платья от именитых дизайнеров, хорошо можно сэкономить, если взять платье в аренду. Мы так и сделали. 4. Единственное, на чем не стоит экономить – на услугах фотографов и видеооператоров. Мы рассмотрели портфолио многих специалистов и выбрали самых достойных. Ведь профессионал по видео и фотосъемке в силах добавить волшебства в свадебный ролик, ведь красивые воспоминания всегда греют душу при любой погоде. Ну и самый главный совет – все мелочи обсуждайте вместе и всегда ищите компромиссы, ведь это одна из главных составляющих семейного счастья, и начать практиковаться можно уже во время подготовки к свадьбе! Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний.

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