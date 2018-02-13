Как сыграть свадьбу и не стать банкротом?

В последние годы молодые казахстанские пары зародили новую традицию - многие предпочитают связывать себя узами брака 15 апреля, в казахстанский День влюбленных, посвященный героям народного эпоса о «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Астанчане Арсен и Бота также назначили дату бракосочетания на этот романтичный день. Ребята поделились своими советами о том, как провести свадьбу мечты и где взять на это деньги. 1. Планирование. Начинать планирование свадьбы нужно за 6-7 месяцев. Мы начали этот процесс за полгода. Бронируя место события, агентство, фотографов, развлекательную программу заранее, можно хор