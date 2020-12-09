-Если у вас первичное оформление услуги то: ?Заявление и анкета от встречающей стороны о выдаче разрешения трудовому мигранту ?Квитанция об оплате предварительного платежа по ИПН ?Удостоверение личности ?Оригинал документа о прохождении дактилоскопирования и фотографирования ?Медицинская страховка ?Медицинская справка по форме 086 -Если ранее получали разрешение, то нет необходимости сдавать документ о дактилоскопировании и медицинскую справку. Вместо этого сдаем трудовой договор с работодателем. ?Стоимость платежа: На 1️⃣ месяц – 2 МРП (5 556 тг) На 2️⃣ месяца - 4 МРП (11 112 тг) На 3️⃣ месяца - 6 МРП (16 668 тг)Не забудьте! ✔️Встречающая сторона должна в течение 3 дней уведомить сотрудников миграционной полиции о прибытии иностранца в страну. Без официального уведомления ЦОН документы не принимает. ✔️В ЦОН иностранцу необходимо приходить со встречающей стороной. ✔️Чтобы осуществить платежи иностранцу нужно иметь ИИН. В случае отсутствия ИИН, его необходимо получить заранее. Разрешение трудовому мигранту через ЦОН, выдается только гражданам Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. После уведомления о прибытии, граждане Узбекистана и Азербайджана должны сдать документы на разрешение в течение 30, а граждане Таджикистана - в течение 60 календарных дней.