Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал генеральный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью компании Рзабек Артыгалиев. - Выявляются факты, когда некоторые работники подрядных организаций пересекали санитарные посты по поддельным ПЦР-справкам. У всех таких сотрудников были незамедлительно деактивированы пропуска. Об этих вопиющих фактах были уведомлены соответствующие государственные органы. Ожидается, что будет проведено официальное расследование. ТШО будет немедленно реагировать на подобные случаи, - сказал Рзабек Артыгалиев. Сообщается, что на месторождении Тенгиз сохраняются строгие карантинные меры, функционируют санитарные посты, осуществляется изоляция и проводится последующее ПЦР-тестирование всех работников при прибытии на вахту и выезде с Тенгиза. Ранее на месторождении Тенгиз ужесточили карантин. Из всех случаев заражения коронавирусом в Атырауской области 80 процентов были на месторождении Тенгиз. 7 декабря у 42 работников выявили коронавирус.