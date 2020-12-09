Компенсация будет выплачиваться один раз в год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сельским учителям в ЗКО будут компенсировать плату за коммунальные услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" 9 декабря состоялась внеочередная сессия областного маслихата. Как рассказала руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, педагогам, работающим в государственных организациях образования в сельской местности, будет оказываться поддержка в виде оплаты коммунальных услуг и приобретения топлива за счет бюджетных средств. – Согласно закону "О статусе педагога", учителям сельских государственных школ предусмотрена поддержка в виде оплаты за коммунальные услуги - электроэнергию, водоснабжение и газоснабжение. Список педагогов будет уточняться в начале учебного года, размер социальной помощи будет составлять 43 МРП и выплачиваться будет один раз в году, - рассказала Айгуль Мынбаева. Напомним, совсем недавно в управлении образования ЗКО сообщили, что 320 молодых педагогов направлены в села ЗКО. В 2020-2021 учебном году в организации образования области прибыло 437 молодых специалистов, из них 320 – в сельскую местность. Прибывшим в сельскую местность молодым специалистам выдаются подъемные и кредиты на приобретение жилья. В общеобразовательных школах области работают 14490 педагогических работников, 555 – имеют высшую, 1452 – первую, 1382 - вторую квалификационную категорию, с 2018 года учителя области проходят аттестацию в новом формате: 40 – педагог-мастер, 3340 – педагог-эксперт, 1830 – педагог-исследователь, 2711 - педагог-модератор, без категории – 3180 учителей.