– Все помнят случай с Лаки, когда его душили дверцей холодильника? Вот и все, наш Лаки улетел в новый дом. Огромное спасибо волонтёрам группы за спасение пёсика и всем тем, кто переживал за нашего счастливчика. Спасибо Джоршуа за помощь в перевозке, спасибо новой хозяйке Элин за такую прекрасную возможность. Мы будем скучать. Пусть каждому хвостику так повезёт, - подписали пост волонтеры.

Волонтеры города Атырау "Доброе сердце" в социальной сетиопубликовали пост, в котором рассказали о собаке по кличке Лаки. 31 мая в пригородном поселке Еркинкала мужчина душил собаку дверцей холодильника. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался житель этого же поселка Маргулан Жуматаев. В своем видеообращении поступок он объяснил тем, что несколько дней назад собака едва не укусила его дочь и испортила всю высаженную рассаду. Теперь, по словам волонтеров, собака обрела новых хозяев, которые забрали ее в Америку.