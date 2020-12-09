Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Жандос Дуйсенгалиев, на благоустройство 11 дворов было затрачено 400 миллионов тенге. - Проектом были предусмотрены работы по обустройству подъездных путей, укладка асфальтобетонного покрытия, установка детских игровых и спортивных площадок, также специальные места отдыха для местных жителей. Кроме того, согласно проекту у подъезда были установлены новые скамейки, урны и новые светодиодные лампы, - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. К слову, дворы были благоустроены по адресам: 1. пр. Абулхаир хана, 101, 101/1; ул. С. Тюленина, 24 2. мкрн С-Восток, 46, 46/1 3. ул. 2-ая Молодежная, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 4. ул. Матросова, 56/1 5. пр. Абулхаир хана, 44, 46 6. ул. Хусаинова, 157/1; ул. Айтиева, 70, 70/1 7. ул. Ихсанова, 73, 73/1, 73/2 8. ул. Ульяны Громовой, 11, 11/1, 13 9. два 9-этажных 90- и 45-квартирных жилых домов по крупнопанельной схеме в районе СОШ 31 10. ул. Сейфуллина, 4/1; ул. Неусыпова, 51/1, 51/2, 51/3; ул. Т.Масина, 5/1; ул. Даумова, 38, 40, 42 11. ул. 25-ой Чапаевской дивизии 3.