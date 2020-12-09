Авария произошла 9 декабря около 13.00 на проспекте Абая, недалеко от АО "ЗапКазРЭК". Столкнулись две машины - Hyundai и Skoda. – Я стояла на светофоре, собиралась повернуть налево, убедилось в том, что машин нет и я успею проехать. Начала поворачивать во двор и по автобусной полосе едет он (водитель за рулем автомашины Hyundai - прим. автора) и не тормозит. Машину заносит, сработали подушки безопасности и все, - говорит водитель автомашины марки Skoda Ангелина Мановицкая. К слову, за рулем Hyundai оказался сотрудник полиции Шынтемир Бердигали. По его словам, ДТП произошло не по его вине. – Я ехал прямо по середине, а человек берет и разворачивается. Она даже не смотрела, как летела, так и начала разворачивать машину. У меня есть запись на видеорегистраторе, могу предоставить, - отметил Шынтемир Бердигали. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины Hyundai ехал по главной дороге, а автоледи не уступила ему дорогу и произошло столкновение, после чего обе машины врезались в опорный столб. – На месте работают сотрудники полиции. По итогам расследования будет дана дополнительная информация, - сообщили в полиции.