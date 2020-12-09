Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 9 декабря, на площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг, на котором руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралеев рассказал о цифровизации в сфере земельных отношений. - На сегодня в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в Западно-Казахстанской области осуществлена работа по созданию геопортала местных исполнительных органов. В настоящее время геопортал установлен по адресу map.e-batys.kz. Целью создания геопортала является доступ к информации в сфере земельных отношений и недропользования для физических и юридических лиц, а также для представителей бизнеса и автоматизация государственных услуг, оказываемых в указанных сферах, - пояснил Мурат Умралеев. Он отметил, что в геопортале представлены схемы свободных и предоставленных земельных участков, а также земельных участков, выставленных на земельные торги для коммерческих и сельскохозяйственных целей, списки очередников для получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, свободные и переданные в пользование месторождения, объекты лесного, водного фонда, гидротехнические сооружения и магистральные трубопроводы, автомобильные и железные дороги, инженерные сети, сельскохозяйственные угодья, объекты культуры, образования, здравоохранения и туризма, также внесена градостроительная документация такие как генеральные планы, проекты детальной планировки населенных пунктов. Кроме того, посредством геопортала автоматизированы бизнес-процессы государственных услуг в сфере земельных отношений и недропользования с целью оказания их в электронном виде. - В настоящее время осуществляются интеграционные процессы с государственными информационными системами, также проводится наполнение геопортала графическими и атрибутивными данными. После завершения интеграционных работ, к концу этого года геопортал планируется ввести в эксплуатацию. Работы по созданию геоинформационных порталов местных исполнительных органов осуществляется во всех регионах Казахстана. В настоящее время количество автоматизированных государственных услуг составляет (100%), наличие геоинформационных слоев (100%), оцифровка генеральных планов (100%), оцифровка проектов детальной планировки (95%), оцифровка инженерных систем по городу Уральск (73,5%), работа по интеграции с Единым государственным кадастром недвижимости составляет 40%, готовность геопорталов в целом составляет 84,8%, - пояснил Мурат Умралеев.