Пышный той проходил 8 декабря в ресторане "Айзат", расположенном в микрорайоне Жулдыз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более 150 гостей гуляли на свадьбе в закрытом судом ресторане в Уральске (видео) Скриншот с видео О том, что в ресторане "Айзат" в микрорайоне Жулдыз проходит торжественное мероприятие сообщили местные жители. Мониторинговая группа прибыла на место. Факт подтвердился. - Как только гости поняли, что приехала мониторинговая группа, они начали разбегаться врассыпную кто-куда. В общей сложности мы насчитали более 150 человек. Были опрошены те, кто не успел сбежать, а это в первую очередь организаторы, владелец ресторана, музыкант. Все материалы направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля для вынесения решения, - пояснил руководитель отдела информационных технологий и мониторинга государственных услуг акимата Уральска Аслан Жармуханов. - Окна ресторана были замаскированы фольгой, а автомобили были припаркованы вдали от заведения. К слову, ресторан "Айзат" входил в число шести заведений, деятельность которых была приостановлена на три месяца за нарушение карантина. Аслан Жармуханов отметил, что уже было оглашение в суде о закрытии заведения и если приговор вступил в законную силу, то, возможно, ресторатор будет привлечен к уголовной ответственности.

