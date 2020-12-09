Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении образования ЗКО, в связи с принятием Закона РК «О статусе педагога» с 1 января 2020 года начато поэтапное повышение заработной платы педагогам организаций образования на 25% должностного оклада. - Повышение заработной платы будет производиться до 2023 года по 25% ежегодно, и соответственно в 2023 году заработная плата увеличится дважды по сравнению с 2019 годом. Так, если раньше должностной оклад учителя с высшим образованием и стажем до 1 года, имеющего нормативную нагрузку 18 часов в городской местности составлял 72558 тенге, то после повышения в текущем году составляет 90697 тенге, а в 2023 году оклад будет составлять 145 тысяч тенге. Аналогично, учитель, работающий в сельской местности, имеет доплату в объеме 25%, то есть с 1 января 2020 года 113 тысяч тенге и 1 с января 2023 года - 226 тысяч тенге, - рассказали в управлении образования. Как стало известно, в этом году с 1 января началась выплата доплат учителям школ за степень магистра в размере 27 780 тенге (10 МРП), а с 1 сентября увеличилась доплата за проверку тетрадей и классное руководство в два раза. - Будут продолжены выплаты доплат за обновленное содержание учебного материала в объеме 30% от должностного оклада, за педагогическое мастерство от 30 % до 50%, - отметили в управлении. К слову, в области работают 390 библиотекарей. На сегодняшний день средняя заработная плата библиотекаря с высшим образованием составляет 79 тысяч тенге и со среднеспециальным - 61 тысяча тенге.