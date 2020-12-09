Иллюстративное фото из архива "МГ" В настоящее время в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Атырауской области открыты 520 инфекционных койко-мест. Из них 315 мест были дополнительно открыты на месторождении Тенгиз. Об этом проинформировала руководитель отдела управления здравоохранения Нина Оспанова. - В настоящее время в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз получают лечение 174 человека. 38 пациентов лечатся от коронавируса в областной инфекционной больнице. В начале «второй волны» мы планируем увеличить количество инфекционных мест в области до 1570, количество реанимационных мест до 90 коек. Вместе с тем, на Тенгизе планируется дополнительно открыть 400 инфекционных мест, - сказала Нина Оспанова. Напомним, во время «первой волны» пандемии в регионе было открыто 1170 инфекционных мест.