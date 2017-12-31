В этом году основное празднование Нового года было организовано на новой площади Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Концертная программа началась в 20.00 на новой площади,  а также на площади Абая. На сцене выступали танцевальные коллективы, и местные артисты. Фото Медета МЕДРЕСОВА