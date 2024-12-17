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Социум

Как уволенным казахстанцам получить соцвыплату по потере работы

По состоянию на 1 декабря 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из государственного фонда социального страхования составила 275,7 тысяч человек. Общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
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Как уволенным казахстанцам получить соцвыплату по потере работы

По состоянию на 1 декабря 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из государственного фонда социального страхования составила 275,7 тысяч человек. Общая сумма выплат достигла 79,3 млрд тенге, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

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Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

В ведомстве напомнили, что социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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