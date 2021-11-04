Фото с сайта Pixabay.com Алоэ, а вернее его сок широко используется в народной медицине. Он имеет противовоспалительный, антибактериальный, желчегонный, противоожоговый и ранозаживляющие свойства, а также улучшает аппетит, повышает иммунитет и защитные свойства организма. Растение любит свет, поэтому постарайтесь подобрать для него хорошо освещаемое место, идеально подойдет подоконник. При недостаточном свете алоэ потеряет свою форму. Если по тем или иным причинам растение долго простояло в тени, то не нужно резко ставить его на солнце, постарайтесь делать это постепенно, сначала на час, потом на два и так далее. Что касается, то идеальной температурой для алоэ считается комнатная. В теплое время года растение нужно выносить на балкон, при этом не забудьте уберечь его от дождей, так как корни могут загнить.лучше использовать фильтрованную, кипяченую или настоявшуюся воду. Холодная вода может вызвать гниение, а нефильтрованная образует белый налёт, который отрицательно сказывается на здоровом росте. Поливать нужно умеренно, при этом перед поливом убедитесь, чтобы грунт достаточно подсох. Воду можно наливать как поверх растения, так и в поддон, а через полчаса вылейте остатки воды из поддона. Опрыскивать и дополнительно увлажнять растение не нужно., при этом молодые побеги сажать в другой горшок. Возрастные растения можно пересаживать один раз в три года, не забывайте менять грунт, добавляя при этом немного песка или перлита, не забывайте про дренаж. Проделайте на дне емкости отверстия, через которые будет удаляться лишняя влага., которые нужно наносить только во влажный грунт. Первые 2 месяца после пересадки подкормки не требуются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.