Пятого ноября в Западно-Казахстанской области порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Сильный ветер ожидается в ЗКО Холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на территорию Казахстана, обуславливая погоду без осадков, и низкую температуру воздуха.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6, ночью похолодает до -2..-4.  Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +7..+9 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
