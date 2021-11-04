В департаменте санэпид контроля уверяют, что будут проверять соблюдение посетителями масочного режима и социальной дистанции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Без маски на улице: должны ли штрафовать казахстанцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов в ходе брифинга в РСК сказал, что горнолыжный курорт «Шымбулак» и каток «Медеу» также будут посещать мониторинговые группы.
- Мониторинговые группы будут проводить рейды на данных объектах по соблюдению режима работы, социальной дистанции и масочного режима, - заверил Байгабулов, отвечая на вопрос журналиста.
Оба туристических объекта являются участниками Ashyq и должны сканировать на входе статус посетителя. В выходные дни допуск будет разрешён только лицам с «безопасным» статусом, детям до 18 лет и посетителям, у которых есть медицинский отвод от вакцинации, либо же они недавно переболели COVID-19. Аким Алматы сообщал, что «Медеу» откроет сезон пятого ноября, а «Шымбулак» 14 ноября.