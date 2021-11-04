В Казахстане ввели пособие по уходу за инвалидом первой группы вне зависимости от причины инвалидности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения сообщили, что размер пособия - 1,4 прожиточного минимума, в 2021 году это 48 023 тенге. Осуществляющие уход за инвалидами первой группы казахстанцы могут обращаться за назначением пособия в отделения «Правительства для граждан» с заявлением, приложив к нему:

  • документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение кандаса, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, либо электронный документ из сервиса цифровых документов);
  • документ, подтверждающий установление опеки над инвалидом первой группы;
  • справка об инвалидности лица, за которым осуществляется уход;
  • документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий – для идентификации;
  • справку об отсутствии факта состояния на учёте в центре психического здоровья.

Сведения о дееспособности лица, осуществляющего уход, проверяются по документу, удостоверяющему личность.

