В Казахстане ввели пособие по уходу за инвалидом первой группы вне зависимости от причины инвалидности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения сообщили, что размер пособия - 1,4 прожиточного минимума, в 2021 году это 48 023 тенге. Осуществляющие уход за инвалидами первой группы казахстанцы могут обращаться за назначением пособия в отделения «Правительства для граждан» с заявлением, приложив к нему:

документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение кандаса, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, либо электронный документ из сервиса цифровых документов);

документ, подтверждающий установление опеки над инвалидом первой группы;

справка об инвалидности лица, за которым осуществляется уход;

документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий – для идентификации;

справку об отсутствии факта состояния на учёте в центре психического здоровья.

Сведения о дееспособности лица, осуществляющего уход, проверяются по документу, удостоверяющему личность.

