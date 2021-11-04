Школа программирования IT HUB ЗКО открылась в Уральске

Обучение в IT HUB проводят ведущие инженеры профильной ассоциации ЗКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В Уральске открылась школа программирования IT HUB ЗКО. Там бесплатно будут обучаться студенты колледжей и ВУЗов. По словам руководителя управления информатизации, государственных услуг и архивов ЗКО Петра Лежникова, изучать азы программирования начали 32 студента. Через полгода они уже смогут выйти на работу и «оттачивать» свои навыки на практике.

- Обучение для слушателей является бесплатным благодаря финансовой поддержке ІТ Ассоциации Западно-Казахстанской области, а также по представленному ваучеру для одного слушателя по линии Tech Orda Корпоративного фонда «Международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub». Во время обучения слушатели приобретут навыки fronted специалиста, научатся основам языков HTML и CSS, адаптивных страниц сайта. Также студенты создадут сайт «Мой персональный блог» - сайт о себе, адаптированный для работы одновременно на компьютерах и мобильных устройствах, а также сформируют знания, умения и навыки, связанные с созданием форм обратной связи и последующей обработкой заполненной клиентом формы с использованием языка Java Script и библиотеки jQuery, - сказал Пётр Лежников.

Глава ведомства отметил, что в регионе наблюдается дефицит квалифицированных IT-кадров. Одно из отличительных достоинств учебного заведения - преподавателями выступают работающие на рынке ведущие IT-специалисты, делясь современными знаниями.

