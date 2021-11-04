Нестабильность магнитного поля Земли сохранится ещё на несколько суток, сообщает РИА Новости.

Изображение с сайта Pixabay

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в четверг, четвёртого ноября сообщила, что на Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря.

- Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек в конце октября), почти сразу после полуночи по Москве скачком увеличился до уровня семи (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале, - сказали учёные.

По их словам, за последние четыре года на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня: 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года.

