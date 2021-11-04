- Хотели бы, чтобы в нашем городе, когда будут сняты санитарно-эпидемиологические ограничения, чтобы одними из привлекательных для туризма являлись места, связанные с Димашем. И в этом отношении мы пять мест подобрали, в том числе его дом. Многое будет, конечно, зависеть от его желания и воли, - сказал Уразалин.

Фото: kudaibergenov.dimash/Instagram В ходе брифинга акима региона в СЦК журналисты спросили, не планируется ли в городе организовать места для фанатов уроженца Актобе Димаша Кудайбергена. Ондасын Уразалин ответил, что такие планы действительно есть. Более того - акимат уже подобрал несколько мест, с которыми связан исполнитель.Модератор брифинга добавила, что певец крайне скромный и все планы действительно надо согласовать с ним.