Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года сотрудники отдела миграционной службы Атырау за совершение различных административных правонарушений, а также преступлений на территории города в городской суд направили заявление о выдворении за пределы Казахстана 117 иностранцев. Среди них граждане Ирландии, Китая, Турции, Украины, Молдовы, Таджикистана, России и Узбекистана. Отметим, что зачастую иностранные граждане привлекаются к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и за совершение мелких хулиганств.