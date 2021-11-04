- Водитель Chevrolet Cobalt направлялся по улице Миханова и при выезде на главную дорогу по Гастелло не пропустил Hyundai Santa Fe и допустил столкновение. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних, - отметили в полиции ЗКО.

- Дети были доставлены в Областную детскую многопрофильную больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Позже диагноз подтвердился только у трёхмесячной девочки, остальные дети были отпущены на амбулаторное лечение. 29-летний пострадавший с такими же предварительными диагнозами и ушибленной раной лобной области доставлен в областную многопрофильную больницу, - рассказали в облздраве.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, ДТП произошло третьего ноября примерно в 18:40. Между тем в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что в аварии пострадали четверо, из них трое детей: трёхмесячная девочка, четырёхлетний мальчик и шестилетняя девочка.